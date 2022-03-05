Під час евакуації з Волновахи вивезуть 15 тис. людей, - Денісова
Перед загрозою атак Росії з Волновахи, що на Донеччині, евакуюють людей. Гуманітарний коридор відкритий до 16-ї години
Про це повідомила Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова, - інформує Еспресо.TV.
Вона зазначила, що гуманітарний коридор пройде за маршрутом Волноваха – Валер'янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Запоріжжя.
"Місце збору людей – центральна площа Волновахи. Вивезти планується 15 тисяч осіб", - написала Денісова.
Відхилятися від маршруту НЕБЕЗПЕЧНО, - попередила вона.
- Нагадаємо, Евакуація, пенсії та ліки: уряд відновив "гарячу лінію" з питань гуманітарної допомоги
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