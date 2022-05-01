Під час обстрілів Донеччини 1 травня загинуло четверо людей, іще 11 отримали поранення

Про це в телеграмі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



"1 травня від російських обстрілів на Донеччині загинули 4 мирних мешканців - всі у Лимані. Поранення одержали ще 11 людей: 7 у Лимані, 3 у Володимирівці та 1 у Яровій", - наголосив він.



Також у Бахмутській громаді померла людина, яка отримала поранення на Луганщині. Ще одному цивільному з Луганської області надали допомогу. Крім того, неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.



1 травня Павло Кириленко заявив, що плани російських військовослужбовців про наступ на Донеччині та святкування 9 травня зазнали поразки.

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