Плани російських військовослужбовців про наступ на Донеччині та святкування 9 травня зазнали поразки, - голова ОВА
Збройні сили України не дозволяють окупантам просуватись вглиб Донецької області та захопити ключові міста
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.
Він назвав ситуацію на Донеччині складною, але контрольованою.
"Точно можу сказати, що їх плани по травню, святкуванні 9 травня — вони фактично зламані. Ми будемо боронити державу і Донеччину стільки, скільки потрібно, до повного знищення ворога і до нашої спільної перемоги. Для цього робиться все",- сказав Павло Кириленко.
За словами очільника області, наразі обстріли продовжується по всій лінії фронту. Збройні Сили України тримають свої позиції. Він додав, що в області є можливість евакуації місцевого населення.
- Воїни батальйону "Сармат" 30 квітня відбили ворожий наступ ворога на Донецькому напрямку, знищили ворожий танк, вогневі засоби та особовий склад противника.
- Ворог випалює Сєвєродонецьк по квадратах, обстріли не припиняються.
- Російські окупанти 29 квітня обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.
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