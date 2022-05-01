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Головна війна з Росією Плани російських військовослужбовців про наступ на Донеччині та святкування 9 травня зазнали поразки, - голова ОВА

Плани російських військовослужбовців про наступ на Донеччині та святкування 9 травня зазнали поразки, - голова ОВА

1 травня, 2022 неділя
22:35
війна з Росією

Збройні сили України не дозволяють окупантам просуватись вглиб Донецької області та захопити ключові міста

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Він назвав ситуацію на Донеччині складною, але контрольованою.

"Точно можу сказати, що їх плани по травню, святкуванні 9 травня — вони фактично зламані. Ми будемо боронити державу і Донеччину стільки, скільки потрібно, до повного знищення ворога і до нашої спільної перемоги. Для цього робиться все",- сказав Павло Кириленко.

За словами очільника області, наразі обстріли продовжується по всій лінії фронту. Збройні Сили України тримають свої позиції. Він додав, що в області є можливість евакуації місцевого населення.

  • Воїни батальйону "Сармат" 30 квітня відбили ворожий наступ ворога на Донецькому напрямку, знищили ворожий танк, вогневі засоби та особовий склад противника.
  • Ворог випалює Сєвєродонецьк по квадратах, обстріли не припиняються.
  • Російські окупанти 29 квітня обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.
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