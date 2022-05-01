Плани російських військовослужбовців про наступ на Донеччині та святкування 9 травня зазнали поразки, - голова ОВА

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.



Він назвав ситуацію на Донеччині складною, але контрольованою.



"Точно можу сказати, що їх плани по травню, святкуванні 9 травня — вони фактично зламані. Ми будемо боронити державу і Донеччину стільки, скільки потрібно, до повного знищення ворога і до нашої спільної перемоги. Для цього робиться все",- сказав Павло Кириленко.



За словами очільника області, наразі обстріли продовжується по всій лінії фронту. Збройні Сили України тримають свої позиції. Він додав, що в області є можливість евакуації місцевого населення.

Воїни батальйону "Сармат" 30 квітня відбили ворожий наступ ворога на Донецькому напрямку, знищили ворожий танк, вогневі засоби та особовий склад противника.

Ворог випалює Сєвєродонецьк по квадратах, обстріли не припиняються.

Російські окупанти 29 квітня обстріляли 12 населених пунктів Донецької області.