Ворог випалює Сєвєродонецьк по квадратах, обстріли не припиняються, - голова ВЦА Стрюк

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Щільність обстрілів збільшується. Ворог намагається рівняти місто по квадратах, намагаються влучити в позиції, яких вони не розуміють, хоча там цивільне населення, намагаються просто по квадратах місто вижигати. До 10% мешканців ще знаходяться у місті", - підкреслив Стрюк.



Також голова Сєвєродонецької ВЦА додав, що комунікації у місті пошкоджені та знаходяться в критичному стані.



"Ситуація в місті залишається напружена, складна. Обстріли лунають вночі й рано вранці, десь фрагментарно, але вони не припиняються. Комунікації пошкоджені та знаходяться в критичному стані, намагаємось їх підтримувати, але після кожного обстрілу виникають нові проблеми", - зауважив Стрюк.



Упродовж доби 28 квітня окупанти 10 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасну, намагалися штурмувати Оріхове та Світличне, деяку знищену інфраструктуру неможливо відновити

