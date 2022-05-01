Ворог випалює Сєвєродонецьк по квадратах, обстріли не припиняються, - голова ВЦА Стрюк
Голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк зазначив, що ситуація в місті залишається напружена, складна. Обстріли лунають вночі й рано вранці
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Щільність обстрілів збільшується. Ворог намагається рівняти місто по квадратах, намагаються влучити в позиції, яких вони не розуміють, хоча там цивільне населення, намагаються просто по квадратах місто вижигати. До 10% мешканців ще знаходяться у місті", - підкреслив Стрюк.
Також голова Сєвєродонецької ВЦА додав, що комунікації у місті пошкоджені та знаходяться в критичному стані.
"Ситуація в місті залишається напружена, складна. Обстріли лунають вночі й рано вранці, десь фрагментарно, але вони не припиняються. Комунікації пошкоджені та знаходяться в критичному стані, намагаємось їх підтримувати, але після кожного обстрілу виникають нові проблеми", - зауважив Стрюк.
Упродовж доби 28 квітня окупанти 10 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасну, намагалися штурмувати Оріхове та Світличне, деяку знищену інфраструктуру неможливо відновити
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