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Ексклюзив

Зупинка допомоги США може послабити ППО України та підвищити загрозу масованих обстрілів, - Згурець

Тетяна Нижник
4 березня, 2025 вiвторок
10:40
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Хоча призупинення військової допомоги поки не вплине миттєво на ситуацію на фронті, у довгостроковій перспективі це може спричинити серйозні проблеми

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Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Україна має певні запаси озброєння, але в минулому були періоди, коли постачання від США припинялися на пів року, що серйозно впливало на ситуацію на фронті. Зараз головна загроза — це зниження потенціалу протиракетної оборони, що створює ризики для українських сіл і міст. Ймовірно, противник цим скористається", - зазначив він.

Якщо військова допомога США остаточно призупинена, це стосуватиметься приблизно 30 мільярдів доларів, спрямованих на постачання озброєнь до 2027 року, каже Згурець.

"Крім того, у пунктах зберігання в Польщі та на інших базах перебувають вже готові до відправлення ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, протитанкові засоби, стрілецька зброя — усе, що критично необхідне на передовій", - додав він.

Попри це, Україна вже адаптується до нових умов. Нестачу боєприпасів частково компенсують зміни у стратегії ведення бойових дій. Наразі близько 60% цілей знищується за допомогою дронів українського виробництва, що зменшує залежність від американського постачання.

Ще одним можливим обмеженням може стати доступ до супутникового зв’язку Starlink. 

"В Україні використовують близько 100 тисяч терміналів, частина з яких надійшла через комерційні поставки. Якщо США вирішать обмежити їх використання, це може ускладнити управління військами, хоча українська сторона вже вживає заходів для мінімізації ризиків", - зауважив Згурець.

За його словами, Трамп використовує призупинення допомоги як інструмент політичного тиску, намагаючись вплинути на українське керівництво. Він вимагає певних поступок, які вважає необхідними, зокрема — вибачення від Зеленського, підписання угоди тощо. При цьому жодного тиску на Росію не здійснює, що виглядає вкрай дивно. Схоже, політика Трампа зараз спрямовується на користь РФ. Залишається сподіватися на активнішу підтримку України з боку європейських партнерів.

  • 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. 
  • Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
  • Після сварки у Білому домі підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
  • Прессекретарка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та його уряду Керолайн Левітт озвучила намір американської влади щодо припинення надання фінансової допомоги військового призначення для України.
  • 4 березня ЗМІ повідомили, що Трамп наказав призупинити усю військову допомогу Україні.
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