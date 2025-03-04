Зупинка допомоги США може послабити ППО України та підвищити загрозу масованих обстрілів, - Згурець

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Україна має певні запаси озброєння, але в минулому були періоди, коли постачання від США припинялися на пів року, що серйозно впливало на ситуацію на фронті. Зараз головна загроза — це зниження потенціалу протиракетної оборони, що створює ризики для українських сіл і міст. Ймовірно, противник цим скористається", - зазначив він.

Якщо військова допомога США остаточно призупинена, це стосуватиметься приблизно 30 мільярдів доларів, спрямованих на постачання озброєнь до 2027 року, каже Згурець.

"Крім того, у пунктах зберігання в Польщі та на інших базах перебувають вже готові до відправлення ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, протитанкові засоби, стрілецька зброя — усе, що критично необхідне на передовій", - додав він.

Попри це, Україна вже адаптується до нових умов. Нестачу боєприпасів частково компенсують зміни у стратегії ведення бойових дій. Наразі близько 60% цілей знищується за допомогою дронів українського виробництва, що зменшує залежність від американського постачання.

Ще одним можливим обмеженням може стати доступ до супутникового зв’язку Starlink.

"В Україні використовують близько 100 тисяч терміналів, частина з яких надійшла через комерційні поставки. Якщо США вирішать обмежити їх використання, це може ускладнити управління військами, хоча українська сторона вже вживає заходів для мінімізації ризиків", - зауважив Згурець.

За його словами, Трамп використовує призупинення допомоги як інструмент політичного тиску, намагаючись вплинути на українське керівництво. Він вимагає певних поступок, які вважає необхідними, зокрема — вибачення від Зеленського, підписання угоди тощо. При цьому жодного тиску на Росію не здійснює, що виглядає вкрай дивно. Схоже, політика Трампа зараз спрямовується на користь РФ. Залишається сподіватися на активнішу підтримку України з боку європейських партнерів.