Reuters знову запустило онлайн-стрім з Майдану Незалежності у Києві
Британське агентство новин Reuters у вівторок, 4 березня, вкотре запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві
Відповідний етер агенція транслює на Youtube-каналі.
"Вид на київський Майдан Незалежності після того, як офіційний представник Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після його зіткнення з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня", - йдеться в описі під стрімом.
На відео видно зокрема прапори загиблих військових, які боронили Україну від російської агресії.
Що передувало
18 лютого Reuters уже запускало трансляцію з Майдану Незалежності у Києві.
Тоді начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на стрім іноземних журналістів і написав, що звернувся до відповідних правоохоронних органів. Після його заяви трансляція була вимкнена.
- В Україні використовують сотні тисяч камер китайських компаній Hikvision та Dahua. Інформація з них може потрапляти на сервери виробника. У КМДА заявили, що передача інформації стороннім особам неможлива.
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