Reuters знову запустило онлайн-стрім з Майдану Незалежності у Києві

Відповідний етер агенція транслює на Youtube-каналі.

"Вид на київський Майдан Незалежності після того, як офіційний представник Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після його зіткнення з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня", - йдеться в описі під стрімом.

На відео видно зокрема прапори загиблих військових, які боронили Україну від російської агресії.

Що передувало

18 лютого Reuters уже запускало трансляцію з Майдану Незалежності у Києві.

Тоді начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на стрім іноземних журналістів і написав, що звернувся до відповідних правоохоронних органів. Після його заяви трансляція була вимкнена.