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В Україні тисячі камер спостереження можуть передавати інформацію китайським компаніям, - "Схеми"

26 січня, 2024 п'ятниця
06:39
Війна з Росією відеокамера

В Україні використовують сотні тисяч камер китайських компаній Hikvision та Dahua. Інформація з них може потрапляти на сервери виробника

Про це пише "Схеми".

Компанії Hikvision та Dahua в Україні внесені до списку "міжнародних спонсорів війни", проте китайські системи відеоспостереження не заборонені до продажу і продовжують функціонувати по всій Україні.

Зазначається, що Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua - 10% від усіх виробів. Пристроями цих виробників масово користуються в усьому світі: в самому Китаї, Росії, США, країнах ЄС тощо. В Україні їх - сотні тисяч. Їх встановлюють як державні підприємства і приватні компанії, так і прості українці.

Журналісти разом з фахівцями провели експеримент з пристроями та з’ясували, що старіші моделі можуть бути більш вразливі до хакерських атак - злам пристрою 2015 року виробництва зайняв близько 15 хвилин. Натомість камера, вироблена у вересні 2023 року, на відміну від старіших пристроїв, більш захищена.

За словами фахівців, під час масованої російської атаки 2 січня 2023 року правоохоронці виявили камери у столиці, встановлені на приватних будинках, які транслювали роботу української ППО. Джерела в правоохоронних органах кажуть, що одна з камер - це Hikvision 2016 року виробництва, яка працювала повністю на "рідному" китайському програмному забезпеченні.

За час повномасштабного вторгнення, за даними СБУ, їм вдалось заблокувати понад 10 тисяч камер відеоспостереження, які російські спецслужби могли використовувати для шпигування.

Водночас через давню і тісну співпрацю Китаю та Росії існує ризик передачі до РФ інформації з китайських пристроїв, якими масово користуються. На думку експертів Китай здатен використовувати свої технології для передачі відомостей РФ: "Технічний бік питання - це експертиза фахівців. Але, згідно з побоюваннями профільних організацій у Італії, Британії, США тощо, така можливість у китайців є. Також для цього існує договірне підґрунтя - встановлення "військового побратимства" між КНР і РФ та відповідна інфраструктура - присутність представництва Міністерства державної безпеки Китаю у Москві".

  • Російська влада прагне встановити контроль над усіма системами відеоспостереження у РФ, ймовірно, з метою посилення репресивних заходів у країні.

Теги:
Україна
Росія
Китай
Технології
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