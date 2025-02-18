Reuters запускало стрім з Майдану Незалежності. У КМВА відреагували

Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа", - йдеться у дописі.

За його словами, він "миттєво" звернувся до відповідних правоохоронних органів.

Ткаченко також зауважив, що аргументи враховані, а стрім припинений.