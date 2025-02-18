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Reuters запускало стрім з Майдану Незалежності. У КМВА відреагували

Катерина Єсікова
18 лютого, 2025 вiвторок
13:19
Суспільство Майдан Незалежності

Агентство Reuters уранці 18 лютого запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві. У КМВА звернулися до правоохоронних органів

Зміст

Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа", - йдеться у дописі.

За його словами, він "миттєво" звернувся до відповідних правоохоронних органів. 

Ткаченко також зауважив, що аргументи враховані, а стрім припинений.

  • В Україні використовують сотні тисяч камер китайських компаній Hikvision та Dahua. Інформація з них може потрапляти на сервери виробника. У КМДА заявили, що передача інформації стороннім особам неможлива.

 

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журналісти
новини Києва
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