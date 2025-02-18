Reuters запускало стрім з Майдану Незалежності. У КМВА відреагували
Агентство Reuters уранці 18 лютого запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві. У КМВА звернулися до правоохоронних органів
Про це повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа", - йдеться у дописі.
За його словами, він "миттєво" звернувся до відповідних правоохоронних органів.
Ткаченко також зауважив, що аргументи враховані, а стрім припинений.
- В Україні використовують сотні тисяч камер китайських компаній Hikvision та Dahua. Інформація з них може потрапляти на сервери виробника. У КМДА заявили, що передача інформації стороннім особам неможлива.
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