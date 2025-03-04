Армія РФ просунулася на Донеччині і Курщині, - DeepState
Минулої доби, 3 березня, російська окупаційна армія просунулася у Донецькій області. Ворог також має успіхи на Курщині, там тривають бої з Силами оборони
Про це повідомляє DeepState.
Так, росіяни минулої доби просунулися біля Бурлацького Донецької області, а також Лебедівки, що на Курщині.
"Уточнено лінію зіткнення в Піщаному", - йдеться у дописі.
Станом на ранок 4 березня тривають бої південніше Камишівки Курської області РФ.
- Упродовж доби 3 березня на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Сили оборони відбивають атаки окупантів на 11 напрямках.
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