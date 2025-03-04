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Армія РФ просунулася на Донеччині і Курщині, - DeepState

Катерина Єсікова
4 березня, 2025 вiвторок
10:38
Війна з Росією ЗСУ

Минулої доби, 3 березня, російська окупаційна армія просунулася у Донецькій області. Ворог також має успіхи на Курщині, там тривають бої з Силами оборони

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Про це повідомляє DeepState.

Так, росіяни минулої доби просунулися біля Бурлацького Донецької області, а також Лебедівки, що на Курщині.

"Уточнено лінію зіткнення в Піщаному", - йдеться у дописі. 

Станом на ранок 4 березня тривають бої південніше Камишівки Курської області РФ.

  • Упродовж доби 3 березня на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Сили оборони відбивають атаки окупантів на 11 напрямках.
     
Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Курськ
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