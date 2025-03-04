У Запорізькій області від удару КАБом загинув чоловік, його дружину врятували з-під завалів
Минулої доби внаслідок ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області загинув чоловік, його дружину вдалось врятувати з-під завалів
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У понеділок, 3 березня, близько 18:00 Федоров поінформував, що російська авіабомба зруйнувала приватний будинок в селі Омельник, внаслідок чого під завалами опинилися жінка та чоловік.
Постраждалу врятували з-під завалів, проте її чоловік, як згодом стало відомо, загинув.
Загалом протягом доби росіяни завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, за інформацією ОВА, надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів.
- Увечері понеділка, 3 березня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. В Одесі через атаку постраждали люди, у Сумах влучання у поліклініку.
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