"Оскар-2025": Едріан Броуді виголосив найдовшу промову на церемонії за понад 80 років
Американський актор Едріан Броуді, який отримав "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль" за фільм "Бруталіст", говорив на сцені 5 хвилин і 40 секунд
Про це пише The Guardian.
51-річний актор Едріан Броуді, який у ніч проти 3 березня отримав другий "Оскар" за найкращу чоловічу роль, говорив на сцені під час церемонії 5 хвилин і 40 секунд. Таким чином він обійшов британську акторку Грір Гарсон, чия промова тривала 5 хвилин і 30 секунд, коли вона отримала нагороду в 1943 році.
Едріан Броуді отримав статуетку як найкращий актор за роль у фільмі "Бруталіст". На "Оскар" у цій категорії також претендували Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"), Колман Домінго ("Сінг-Сінг"),
Рейф Файнс ("Конклав") і Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа").
"Мені так пощастило. Акторство – дуже тендітна професія. Це виглядає дуже гламурно, і в певні моменти це так і є, але єдине, що я отримав, маючи честь повернутися сюди, — це мати певну перспективу. Незалежно від того, на якому етапі вашої кар’єри ви перебуваєте, незалежно від того, чого ви досягли, все це може зникнути", - сказав Броуді.
Броуді, який раніше отримав "Оскар" за роль у "Піаністі" Романа Поланскі, говорив так довго, що почала звучати музика на завершення.
"Я завершую, будь ласка, вимкніть музику. Я робив це раніше, дякую. Це не моє перше родео, але я буду коротко", - наголосив актор.
Далі він розповів про важливі теми фільму, який, як і "Піаніст", також стосується Голокосту.
"Я знову тут, щоб представити затяжні травми та наслідки війни та систематичного гноблення, а також антисемітизму, расизму та іншого. Я молюся за здоровіший, щасливіший і інклюзивніший світ, і я вірю, що якщо минуле може нас чомусь навчити, це нагадування не залишати ненависть безконтрольною", - заявив Броуді.
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