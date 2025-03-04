"Оскар-2025": Едріан Броуді виголосив найдовшу промову на церемонії за понад 80 років

Про це пише The Guardian.

51-річний актор Едріан Броуді, який у ніч проти 3 березня отримав другий "Оскар" за найкращу чоловічу роль, говорив на сцені під час церемонії 5 хвилин і 40 секунд. Таким чином він обійшов британську акторку Грір Гарсон, чия промова тривала 5 хвилин і 30 секунд, коли вона отримала нагороду в 1943 році.

Едріан Броуді отримав статуетку як найкращий актор за роль у фільмі "Бруталіст". На "Оскар" у цій категорії також претендували Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"), Колман Домінго ("Сінг-Сінг"),

Рейф Файнс ("Конклав") і Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа").

"Мені так пощастило. Акторство – дуже тендітна професія. Це виглядає дуже гламурно, і в певні моменти це так і є, але єдине, що я отримав, маючи честь повернутися сюди, — це мати певну перспективу. Незалежно від того, на якому етапі вашої кар’єри ви перебуваєте, незалежно від того, чого ви досягли, все це може зникнути", - сказав Броуді.

Броуді, який раніше отримав "Оскар" за роль у "Піаністі" Романа Поланскі, говорив так довго, що почала звучати музика на завершення.

"Я завершую, будь ласка, вимкніть музику. Я робив це раніше, дякую. Це не моє перше родео, але я буду коротко", - наголосив актор.

Далі він розповів про важливі теми фільму, який, як і "Піаніст", також стосується Голокосту.

"Я знову тут, щоб представити затяжні травми та наслідки війни та систематичного гноблення, а також антисемітизму, расизму та іншого. Я молюся за здоровіший, щасливіший і інклюзивніший світ, і я вірю, що якщо минуле може нас чомусь навчити, це нагадування не залишати ненависть безконтрольною", - заявив Броуді.

