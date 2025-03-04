Але ж він робить рівно те, що і казав ще до виборів, коли його питали як він зупинятиме війну — тисне на обидві сторони.

Україна і Росія самі без посередників ніколи не вступлять в перемовини й не домовляться ні до чого, бо очікування і вимоги сторін різні й не збігаються. Україна цілком законно і логічно хоче повної деокупації, репарацій, повернення полонених, видачу військових злочинців і НАТО. Росія хоче демілітаризації, 4 області, які внесла у свою конституцію, але не повністю окупувала і відмову від НАТО.

Задача Трампа — знизити вимоги обох сторін до прийнятно перемовного рівня. Постригти зайве, щоб змогти реалізувати свій план. Те, чого прагне Трамп, у кінцевому підсумку, буде неприємне і для України, і для Росії. Він ні на чиєму боці, він на своєму. Ну, і трохи на нашому, бо йому в принципі є діло до нашої війни та бажання витягнути нас з патової ситуації.

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От він і натис спочатку на Зеленського, щоб звузити рамку українських очікувань і вимог, тепер тисне на Путіна, щоб вони зменшили свої апетити. І, гадаю, що він рухається у вірному напрямку. Бо сам факт бажання перемовин з боку Росії непрямо свідчить про проблеми з економікою. Вони це роблять не з гуманізму, або продовжувати не можуть далі довго. Роблять хорошу міну при поганій грі. І він б’є саме туди, куди слід.

Тут виходить трохи кумедно, бо, судячи з усього, нам реально доведеться реалізувати наш політичний мем - сойтісь посєрєдінє. Принаймні, план Трампа саме такий.

Цікаво, якби тоді перед виборами Зеленському сказали, що його наївне бачення завершення війни таки реалізовуватиме Дональд Трамп, але вже за зовсім інших умов і обставин — оце б він здивувався.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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