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Наводили ворожі удари на Слов'янськ і Краматорськ: СБУ затримала двох підозрюваних

Юлія Лаврук
4 березня, 2025 вiвторок
10:37
Кримінал

Служба безпеки України затримала двох ймовірних агентів РФ, які наводили російські удари на Слов'янськ та Краматорськ Донецької області

Зміст

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, ворог намагався дізнатися локації пунктів базування та логістичних центрів Сил оборони. Аби отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували двох місцевих жителів.

Одним зі фігурантів є 47-річний мешканець Слов'янська, який у серпні 2024 року "потрапив до уваги" воєнної розвідки РФ, коли публікував проросійські коментарі в соцмережах, зазначили в СБУ.

За матеріалами справи, після вербування підозрюваний відстежував локації найбільшого зосередження особового складу українських військ, зокрема, в районах блокпостів на в'їздах до міста. Крім того, він нібито намагався виявити склади з боєприпасами й станції ремонту військової техніки Сил оборони.

Як встановило розслідування, зібрану інформацію він передавав через соціальні мережі своєму приятелю – бойовику окупаційних угруповань РФ, який воює під Бахмутом та співпрацює з російськими спецслужбами.

Іншим підозрюваним є 37-річний працівник заводу у Краматорську. За матеріалами справи, він працював на ФСБ, яка завербувала його через Telegram-канал, де він публікував дописи на підтримку окупантів.

За вказівкою російського спецслужбіста фігурант нібито обходив місцевість, а також фотографував та позначав на Google Maps локації українських військ.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України затримала трьох ймовірних агентів РФ, які коригували ракетні удари по локаціях Сил оборони на Київщині, Харківщині та Львівщині.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
СБУ
Краматорськ
ФСБ
Війна з Росією
Донеччина
Слов'янськ
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