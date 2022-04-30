Російські війська минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, серед постраждалих є діти

Про це повідомляє Національна поліція.

"Росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Внаслідок російських ударів руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех, залізнична інфраструктура", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що окупанти обстріляли Маріуполь, Лиман, Авдіївку, Сіверськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівку, Шандриголове та Времівку. Вони застосували проти мирних жителів авіацію, реактивні системи залпового вогню "Град", танки і важку артилерію. Внаслідок атак є жертви та поранені, зокрема діти.

За фактами порушення законів і звичаїв війни відкриті кримінальні провадження.

Зауважимо, станом на 30 квітня російські окупанти нарощують темпи проведення наступальної операції та виявляють найбільшу активність на Слобожанському та Донецькому напрямках.