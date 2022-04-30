Російські війська минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, серед постраждалих є діти
Російські окупанти за минулу добу, 29 квітня, обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є жертви та поранені
Про це повідомляє Національна поліція.
"Росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Внаслідок російських ударів руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех, залізнична інфраструктура", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що окупанти обстріляли Маріуполь, Лиман, Авдіївку, Сіверськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівку, Шандриголове та Времівку. Вони застосували проти мирних жителів авіацію, реактивні системи залпового вогню "Град", танки і важку артилерію. Внаслідок атак є жертви та поранені, зокрема діти.
За фактами порушення законів і звичаїв війни відкриті кримінальні провадження.
- Зауважимо, станом на 30 квітня російські окупанти нарощують темпи проведення наступальної операції та виявляють найбільшу активність на Слобожанському та Донецькому напрямках.
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