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Огляд

Чому Джей Ді Венс атакує демократичний порядок та як український лідер намагається зміцнити підтримку Європи та згладити відносини з Вашингтоном. Акценти світових ЗМІ 4 березня

Ірина Запотічна
4 березня, 2025 вiвторок
10:38
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – бренд неоконсерватизму Венса виглядає як звичайний олдскульний конформізм та як Трамп знову поклав тягар припинення війни на Україну, призупинивши допомогу

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 березня.

Травматичне минуле Джей Ді Венса не пояснює його знущання з України, але його доктрина "сила це право" пояснює

віце-президент США Джей Ді Венс

віце-президент США Джей Ді Венс, Фото: gettyimages

У The Guardian польський історик та редактор тижневика, які досліджують посттравматичний суверенітет, пишуть, що зараз для країн, що оточують Росію, йдеться не лише про зухвалість чи провал дипломатії, а й про те, що їх потенційно можна буде стерти з карти світу. Тривожні дзвіночки щодо загрози безпеці, з якою зараз стикається Європа, вже прозвучали під час виступу Дж. Д. Венса в Мюнхені в лютому, коли він поставив під сумнів сенс захисту європейських ліберальних демократій від Росії.

Багато людей у ​​всьому світі були в захваті від мемуарів-бестселера Венса "Елегія горян". Вони показали, що бажання відновити нормальне життя після патологічного дитинства може бути живильним середовищем для популізму.

"Не слід недооцінювати політичні наслідки травми. Проте ми, як окремі люди, так і суспільства, маємо вибір щодо того, як ми справляємося з негативним досвідом: ми можемо вирішити сприяти поляризації та образі або розвивати солідарність і співчуття".

Венс діє так, наче тло труднощів і боротьби в американському поясі іржі виправдовує його катастрофічну політичну траєкторію. Зрештою, він абсолютно непереконливий. І не тільки тому, що, незалежно від того, де він народився, він зрештою закінчив юридичний факультет Єльського університету і зараз є віцепрезидентом США. 

У виданні зазначають, що весь колишній східний блок колись був однією великою "Елегією горян". Потрібні були величезні зусилля, щоб підняти країни, спустошені комуністичним банкрутством, від політичного, економічного та часто морального краху та перетворити їх на членів Європейського Союзу та НАТО. Звичайно, успішна модернізація після 1989 року не була позбавлена ​​політичних помилок і страждань.

Однак тепер історія ніби повернулася назад. Ми вестернізувалися, щоб досягти демократичної зрілості. Тепер Західна Європа має "перейти на схід", щоб досягти зрілості у сфері безпеки та оборони.

Зокрема, глобальний Захід, до якого ми прагнули приєднатися, роздвоюється; розкол на ліберально-демократичний та популістський табори, між ресентиментом і солідарністю. Ті, хто перебуває при владі у Вашингтоні, здається, підтримують демонтаж самих демократичних керівних принципів та ідеалів, які допомогли нам подолати наше минуле нещастя. 

"Принизливе поводження Венса із Зеленським в Овальному кабінеті символізувало дещо інше. Колись Венс був запеклим критиком Дональда Трампа, а потім раптово перейшов на його бік. В Овальному кабінеті "Елегія горян" перетворилася на сільський панегірик за знущання над тими, хто потребує солідарності та співчуття. Його бренд неоконсерватизму виглядає як звичайний олдскульний конформізм з доктриною "сила має рацію", коли сильні країни зневажають або нападають на менші".

У виданні підсумовують - оскільки Захід розколовся надвоє, порятунок вільної України та захист ліберальної демократії виглядає складним. Але як ніколи зрозуміло, що вони йдуть рука об руку.

Після приголомшливої ​​сутички з президентом Трампом, який повторює погляд Кремля на війну, український лідер намагається зміцнити підтримку Європи та згладити відносини з Вашингтоном

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, Фото: Getty Images

The New York Times пише, що після катастрофічної зустрічі з паном Трампом у п’ятницю, під час якої американський президент і віцепрезидент Джей Ді Венс назвали його невдячним, Зеленський отримав демонстрацію підтримки з боку європейських демократій у неділю, які пообіцяли співпрацювати з Україною, щоб розробити мирний план, який вона могла б потім представити Сполученим Штатам.

Зеленський сказав, що американська підтримка мирного плану є важливою, і, схоже, пішов далі у своїх зусиллях згладити ситуацію з Білим домом. "Ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів", — сказав він у своєму зверненні до нації в неділю ввечері, та додав, що не було жодного дня, "коли б ми не відчували вдячності". Він також пообіцяв "дипломатію задля миру".

Попри те, у ніч на понеділок Сполучені Штати тимчасово призупинили всю військову допомогу Україні, про що повідомив високопоставлений чиновник адміністрації.

Трамп знову, схоже, поклав тягар припинення війни на Україну, водночас заявивши, що він вірить, що президент Росії Володимир Путін хоче миру, попри агресію Москви.

Зеленський намагався захистити себе від того, щоб його намалювали як перешкоду миру — критику, яку багатьом українцям важко зрозуміти, враховуючи, що їхня країна зазнавала жорстоких нападів протягом трьох років. Наполегливість президента України щодо забезпечення гарантій безпеки була однією з речей, яка, очевидно, розлютила Трампа.

Відтоді, як Трамп розмовляв з Путіним два тижні тому, російські атаки не зменшилися. Десятки українських мирних жителів були вбиті за останні два тижні, за словами українських чиновників, оскільки Росія продовжує здійснювати нічні безпілотні та ракетні атаки.

"Сподіваючись, що поворот Америки проти Києва може зробити для нього те, що не вдалося зробити його військовим, Путін в останні дні в публічних коментарях дотримувався своїх максималістських цілей. Серед них — бажання взяти під контроль широкі ділянки землі, які його війська ще не окупували та на захоплення яких за нинішніх темпів повзучого просування російської армії знадобляться багато років".

Теги:
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Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
допомога Україні
допомога США Україні
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