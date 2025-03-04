Пропаганда РФ поширює дезінформацію про вбивства цивільних на Курщині, - ЦПД
Росіяни знову поширюють у мережі пропагандистські новини про нібито вбивства цивільних у селі Руське Порічне Курської області
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Так, окупанти поширюють кадри з тілами кількох загиблих людей. У ЦПД зазначили, що поширене відео не містить жодних справжніх доказів, з нього неможливо встановити ані кількість тіл, ані місце подій, ані особи загиблих, ані причини та обставини їхньої смерті.
У центрі підкреслили, що подібні вкиди є частиною масштабної й тривалої дезінформаційної кампанії про "звірства ЗСУ на Курщині", завдяки яким роспропаганда намагається створити Руському Порічному імідж "російської Бучі" та підтримувати у суспільстві високий градус ненависті" до українців.
Ще одна мета цієї кампанії - змістити фокус уваги зі злочинів російських військових щодо цивільного населення України.
"Утім, докази воєнних злочинів Росії, на відміну від поширюваних ru-пропагандою фейків, зафіксовані міжнародними організаціями", - зауважили в ЦПД.
- Також раніше роспропаганда без жодних доказів звинуватила ЗСУ у розстрілі цивільних жителів Курщини.
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