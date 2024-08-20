Роспропаганда без жодних доказів звинуватила ЗСУ у розстрілі цивільних жителів Курщини, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російський пропагандист, командир спецназу "Ахмат" Алаудінов просуває наратив, буцімто українські військові використовують мирних жителів як живий щит та розстрілюють їх упритул.

Водночас жодних доказів цих "злочинів" російська пропаганда не наводить, адже їх не існує. Українські військові суворо дотримуються законів і звичаїв війни та норм міжнародного гуманітарного права.

"Цей фейк є частиною широкої інфокампанії з дискредитації ЗСУ, яка має на меті виправдати злочини російської армії в Україні. Саме російські війська систематично порушують міжнародне гуманітарне право, обстрілюючи цивільних, використовуючи заборонені методи ведення війни, та руйнуючи цивільну інфраструктуру", - наголосив ЦПД.