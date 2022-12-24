Під час поранення у Донецьку Рогозін отримав контузію

Про це в суботу повідомив виданню "Інтерфакс" його помічник.

"Металевий осколок розміром 8х6 мм увійшов вище правої лопатки недалеко від хребта. Дивом не зачепив легеню. Жодних інших поранень немає", - сказав співрозмовник агентства.

Також видання повідомляє, що Рогозіна чекає операція з вилучення осколка.

Як повідомив виданню помічник Рогозіна, перед операцією він має намір бути присутнім на прощанні зі своїм загиблим помічником Михайлом Бридасовим.

"Стан здоров'я Дмитра Олеговича дає змогу бути присутнім на похороні", - додав помічник Рогозіна.

Нагадаємо: 21 грудня, Дмитро Рогозін і так званий глава уряду ДНР Віталій Хоценко дістали поранення в Донецьку після обстрілу ресторану, де вони святкували уродини ексглави Роскосмосу. Рогозіна поранили в сідниці й голову.

У Держприкордонслужбі України відреагували на цю подію. ДПСУ встановила, що ексголову Роскосмосу і колишній віцепремʼєр Росії Рогозін незаконно перетнув український кордон. "Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", – пише пресслужба. ДПСУ закликає росіян не порушувати законодавство нашої країни, бо за це загрожує відповідальністю.

22 грудня внаслідок обстрілу донецького ресторану загинув помічник Рогозіна, а також охоронець "голови уряду ДНР" Віталія Хоценка, постраждали "мер" Горловки та дружини Рогозіна та Хоценка.

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