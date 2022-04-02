Під час повномасштабної війни проти України росіяни пошкодили 869 закладів освіти, із яких 83 зруйнували повністю, - ювенальні прокурори
З 24 лютого окупанти пошкодили 869 закладів освіти та понад 80 установ для дітей
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.
Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях і Києві.
Також окупанти пошкодили понад 80 закладів для дітей, зокрема лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки тощо.
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