Під час повномасштабної війни проти України росіяни пошкодили 869 закладів освіти, із яких 83 зруйнували повністю, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.



Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях і Києві.



Також окупанти пошкодили понад 80 закладів для дітей, зокрема лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки тощо.



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