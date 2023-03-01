Під час протестів у Норвегії двічі затримували екоактивістку Грету Тунберг

Про це поінформували в Reuters.

У понеділок Грета Тунберг приєдналася до протестувальників, які вимагали видалити 151 вітряну турбіну з пасовищ північних оленів, які використовували саамські скотарі в центральній Норвегії. Вони стверджують, що перехід до зеленої енергії не повинен відбуватися користуючись правами корінного населення.

Так, активістку вже вдруге затримали під час протестів в Осло, зокрема правоохоронці розігнали її та інших активістів з-під міністерства фінансів, а потім і міністерства навколишнього середовища.