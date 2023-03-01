Під час протестів у Норвегії двічі затримували екоактивістку Грету Тунберг
Шведська 20-річна активістка Грета Тунберг була двічі затримана поліцією під час протестів у Норвегії на підтримку прав корінного населення в Осло
Про це поінформували в Reuters.
У понеділок Грета Тунберг приєдналася до протестувальників, які вимагали видалити 151 вітряну турбіну з пасовищ північних оленів, які використовували саамські скотарі в центральній Норвегії. Вони стверджують, що перехід до зеленої енергії не повинен відбуватися користуючись правами корінного населення.
Так, активістку вже вдруге затримали під час протестів в Осло, зокрема правоохоронці розігнали її та інших активістів з-під міністерства фінансів, а потім і міністерства навколишнього середовища.
- Нагадаємо, раніше екоактивістку Грету Тунберг затримували під час протестів у Німеччині 17 січня.
- А 27 лютого Грета Тунберг разом з активістами заблокувала міністерство енергетики Норвегії, протестуючи проти повітряних турбін, що побудовані на землях, які належать корінним народам
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