Німецька поліція вдруге за тиждень затримала Грету Тунберг на екопротесті

Про це повідомило видання Sky News.

Стало відомо, що Тунберг брала участь в акціях протесту проти знесення села Люцерат, що мало звільнити місце для розширення вугільної шахти, яка знаходиться неподалік. Речник місцевої поліції Аахена зазначив, що Тунберг була частиною групи протестувальників, які кинулися до "надзвичайно небезпечного" краю кар’єру.

У поліції заявили, що це вже другий випадок цього тижня, коли шведська активістка, яка приєдналася до протестів у суботу, була затримана поліцією в Люцераті.

Зокрема зазначається, що крихітне селище Люцерат у Північному Рейні-Вестфалії належить компанії RWE і було спорожнено перед його знесенням, щоб дозволити розширення сусідньої вугільної шахти Garzweiler.

Німецькі міністри та RWE стверджують, що буре вугілля, що видобувається у шахті – вид вугілля, який активісти вважають найбільш шкідливим для здоров’я – забезпечить енергетичну безпеку Німеччини в короткостроковій перспективі.

У п'ятницю, 5 листопада Грета Тунберг у Глазго взяла участь у масовій акції проти кліматичних змін.

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