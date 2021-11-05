"Так виглядає справжня сила людей": Грета Тунберг у Глазго взяла участь у масовій акції проти кліматичних змін
У п'ятницю, 5 листопада у центрі шотландського міста Глазго, де проходить кліматичний саміт COP26, тисячі людей зібралися на акцію протесту проти змін клімату
Про це повідомляє BBC.
Акцію організував рух Fridays for Future. У протесті взяла участь у тому числі шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка розкритикувала світових лідерів за недостатні зусилля зі стримування кліматичних змін.
"COP26 - це провал і спроба піару", - сказала Тунберг.
У Twitter активістка поширила відео з акції протесту.
"Ось так виглядає справжня сила людей", - підписала відео активістка.
- Нагадаємо, саміт COP26 розпочався 31 жовтня у Глазго та триватиме до 12 листопада. Близько 120 світових лідерів стали учасниками конференції в рамках дискусії щодо боротьби з глобальним потеплінням. Метою конференції є підтримка рівня глобального потепління якомога ближче до мети 1,5°C, встановленої Паризькою угодою 2015 року.
- На саміті COP26 Україна підтримала зобов'язання щодо відмови від використання вугілля, зменшення викидів метану і скорочення вирубки лісів.
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