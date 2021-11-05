Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ "Так виглядає справжня сила людей": Грета Тунберг у Глазго взяла участь у масовій акції проти кліматичних змін

"Так виглядає справжня сила людей": Грета Тунберг у Глазго взяла участь у масовій акції проти кліматичних змін

5 листопада, 2021 п'ятниця
21:10
Світ

У п'ятницю, 5 листопада у центрі шотландського міста Глазго, де проходить кліматичний саміт COP26, тисячі людей зібралися на акцію протесту проти змін клімату

Про це повідомляє BBC.

Акцію організував рух Fridays for Future. У протесті взяла участь у тому числі шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка розкритикувала світових лідерів за недостатні зусилля зі стримування кліматичних змін.

"COP26 - це провал і спроба піару", - сказала Тунберг.

У Twitter активістка поширила відео з акції протесту.

"Ось так виглядає справжня сила людей", - підписала відео активістка.

  • Нагадаємо, саміт COP26 розпочався 31 жовтня у Глазго та триватиме до 12 листопада. Близько 120 світових лідерів стали учасниками конференції в рамках дискусії щодо боротьби з глобальним потеплінням. Метою конференції є підтримка рівня глобального потепління якомога ближче до мети 1,5°C, встановленої Паризькою угодою 2015 року.
  • На саміті COP26 Україна підтримала зобов'язання щодо відмови від використання вугілля, зменшення викидів метану і скорочення вирубки лісів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
протести
клімат
Ґрета Тунберг
кліматичний саміт
Читайте також:
паспорт
2 листопада, 2021 вiвторок
Мінцифри: отримати COVID-сертифікат у "Дії" зможуть українці з паспортами старого зразку
Ірина Борзова
3 листопада, 2021 середа
Транслювала матч "Динамо" - "Барселона": Як депутатка "Слуги народу" порушила закон України на матчі Ліги чемпіонів
сир
4 листопада, 2021 четвер
Визначили найкращий сир світу в 2021 році
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.05
    Купівля 26.05
    Продаж 26.3
  • EUR
    Купівля 29.98
    Продаж 30.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
5 листопада
20:55
Рахім Стерлінг
Новий тренер "Барселони" визначився з трансферними цілями
20:40
Одразу після звільнення генерал Павловський з дружиною подякували Порошенку
20:39
Україна - Фарерські острови
В Україні може пройти чемпіонат Європи з футболу
20:17
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський підписав закон про виділення 800 млн грн на кисневі станції
20:08
"Відносини з Росією завжди були особливими": Меркель виступила за діалог із РФ
19:59
Андрій Дрига
Закарпаття демонструє падіння рівня співпраці у громадах, - соцдослідження
19:57
Василь Ломаченко
Ломаченко потрапив у топ-10 кращих боксерів XXI століття
19:49
Ліонель Мессі
Мессі повідомили, що він виграє "Золотий м'яч", - ЗМІ
19:24
Міжнародні експерти опублікували нові докази збройної агресії РФ проти України
18:59
Михайло Мудрик
"Я в шоці", - 20-річний футболіст "Шахтаря" розповів, як йому аплодували фанати "Реалу" в матчі ЛЧ
18:58
рятувальник
На Прикарпатті знайшли заблукалого в горах хлопчика
18:54
електроенергія
Через аварії на електромережах українці за 9 місяців недоотримали електроенергії на близько 37 млн грн
18:47
Анатолій Ткачук
На Закарпатті треба розвивати сільське господарство для багатих, - експерт
18:20
бойовик "ДНР"
На Черкащині трьох бойовиків "ЛНР" та "ДНР" засудили за терористичну діяльність
18:12
обстріл
Задіяли заборонені міномети: росіяни 5 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС
18:05
Андрій Ярмоленко
Стало відомо, чи зіграє Ярмоленко у вирішальному матчі збірної України у відборі ЧС-2022
17:48
Дмитро Кулеба на форумі у Закарпатті
Ми повторно відкриваємо Закарпаття - Кулеба
17:45
Національний банк України
Верховна Рада розблокувала підписання закону про незалежність Нацбанку
17:35
вакцина AstraZeneca
На Львівщині утилізують 40 тис. доз вакцини AstraZeneca
17:26
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
Кривдник Ломаченка Лопес несподівано засипав українського боксера компліментами
17:09
Макс Кілман
Український футболіст продовжив контракт з клубом АПЛ
17:02
Кулеба
"Це була дипломатична шпилька"- Дмитро Кулеба про реакцію Угорщини про вступ України до НАТО
16:51
літак covid
У ЄС рекомендують обмежити в'їзд українським туристам — кожна країна євроспільноти вирішуватиме окремо
16:51
Портников
“ПолітКлуб Віталія Портникова” 5 листопада. Вакцинація і конституційні права громадян
16:51
Дмитро Разумков
"Розумна політика" від Разумкова - ексспікер створив міжфракційне об'єднання у ВР
16:36
У В'єтнамі від коронавірусу помилково вакцинували 18 немовлят
16:34
Марселу Ребелу де Соуза
Президент Португалії призначив дострокові парламентські вибори
16:31
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про олігархів
16:20
Чжан Чжань
Ув'язненій за висвітленя епідемії COVID-19 китайській журналістці загрожує смерть внаслідок голодування, - The Guardian
16:15
корд
Викрали двох людей, знущалися і вимагали 800 тисяч доларів
16:12
Юрій Досяк
Зупинилося серце ветерана АТО Юрія Досяка, який пройшов Іловайськ та був у російському полоні
16:09
карантин
З 8 листопада Волинська область переходить у "червону" зону
16:03
Українцям потрібно навчитись перетворювати свою мультикультурність у енергію, - Шеремета
16:02
Ігор Кузін
Закриття шкіл в "червоній" зоні суперечить постанові Кабміну, - МОЗ
15:59
Майк Тайсон
Легенда боксу Тайсон слідом за Ф'юрі вирішив підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
15:47
Данило Гетманцев
Бюджет отримав майже 7 млн грн з початку податкової амністії, - Гетманцев
15:26
Хаві
Офіційно: легендарний футболіст Хаві очолить "Барселону"
15:10
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, коли українцям буде доступна бустерна доза вакцини проти COVID-19
14:58
посольство РФ в Берліні
У Берліні знайшли мертвим російського дипломата, ЗМІ кажуть - "співробітник ФСБ"
14:46
лікар
Фонд соцстрахування не платитиме допомогу за лікарняними працівникам, яких відсторонили через відмову від вакцинації від COVID-19
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV