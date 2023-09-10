Під час виборів в РФ росіяни влаштували антивоєнну акцію "Голос проти"
Учасники акції "Голос проти" навмисно псували виборчі бюлетені, висловлюючи на них своє критичне ставлення до влади та закликаючи спинити війну
Про це повідомляє російський Telegram-канал "7х7 - Горизонтальная Россия".
Зазначається, що під час виборів у регіонах Росії пройшла антивоєнна акція "Голос проти". Учасники псували бюлетені, наносячи на них антивоєнні гасла, фрази на підтримку політв'язнів і критичні висловлювання у бік влади.
Виборці закликали спинити війну та наполягали на тому, що президенту РФ давно час на пенсію.
Фото: Голос проти
- На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Вчора, 8 вересня, пролунали вибухи на території Бердянського муніципального ліцею. А 9 вересня, українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю" росіян в селі Скельки, Василівського району.
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