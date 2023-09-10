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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Під час виборів в РФ росіяни влаштували антивоєнну акцію "Голос проти"

Під час виборів в РФ росіяни влаштували антивоєнну акцію "Голос проти"

10 вересня, 2023 неділя
18:01
Війна з Росією вибори

Учасники акції "Голос проти" навмисно псували виборчі бюлетені, висловлюючи на них своє критичне ставлення до влади та закликаючи спинити війну

Про це повідомляє російський Telegram-канал "7х7 - Горизонтальная Россия".

Зазначається, що під час виборів у регіонах Росії пройшла антивоєнна акція "Голос проти". Учасники псували бюлетені, наносячи на них антивоєнні гасла, фрази на підтримку політв'язнів і критичні висловлювання у бік влади.

Виборці закликали спинити війну та наполягали на тому, що президенту РФ давно час на пенсію.

Виборчий бюлетень в РФ

Виборчий бюлетень в РФ

Фото: Голос проти

  • На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Вчора, 8 вересня, пролунали вибухи на території Бердянського муніципального ліцею. А 9 вересня, українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю" росіян в селі Скельки, Василівського району. 

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