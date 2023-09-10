Під час виборів в РФ росіяни влаштували антивоєнну акцію "Голос проти"

Про це повідомляє російський Telegram-канал "7х7 - Горизонтальная Россия".

Зазначається, що під час виборів у регіонах Росії пройшла антивоєнна акція "Голос проти". Учасники псували бюлетені, наносячи на них антивоєнні гасла, фрази на підтримку політв'язнів і критичні висловлювання у бік влади.

Виборці закликали спинити війну та наполягали на тому, що президенту РФ давно час на пенсію.

Фото: Голос проти