В окупованому Бердянську пролунали вибухи на території "виборчої дільниці", - Федоров

Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно", - написав він.

Зазначається, що два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею. За даними Федорова, там ворог розташував одну з "виборчих дільниць".

"Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами", - додав Федоров.