В окупованому Бердянську пролунали вибухи на території "виборчої дільниці", - Федоров
У тимчасово окупованому Бердянську у п'ятницю, 8 вересня, пролунали потужні вибухи біля однієї з "виборчих дільниць" росіян
Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти Бердянська починають псевдовибори гучно", - написав він.
Зазначається, що два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею. За даними Федорова, там ворог розташував одну з "виборчих дільниць".
"Військова охорона не встигла допомогти - залишилась під завалами", - додав Федоров.
- У суботу, 2 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух.
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