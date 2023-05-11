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Під час війни в Україні приватизували майна на 2,3 млрд грн

11 травня, 2023 четвер
13:12
Економіка порт Усть-Дунайськ

З моменту відновлення приватизацій у вересні минулого року до початку травня продали понад 500 об’єктів на загальну суму 2,3 млрд грн

Про це розповів "Еспресо" голова наглядової ради Prozorro.Продажі Ілля Михайлов

"Станом на початок травня 2023 у нашій системі відбулося понад 500 успішних приватизаційних аукціонів, які принесли понад 2,3 млрд грн доходів до бюджетів різних рівнів при оголошеній вартості близько мільярда. Тобто можемо сказати, що стартова ціна зросла у 2,3 раза. У аукціонах взяли участь понад 1200 учасників, що є підтвердженням попиту", – повідомив Ілля Михайлов. 

З 500 аукціонів – 227 провів Фонд державного майна. За їх результатами вдалось залучити до бюджету понад 2 млрд грн. Органи місцевого самоврядування провели 273 успішних аукціони, які принесли до бюджетів громад 267 млн грн.

"Хотів би виділили найбільші аукціони, які відбулись з серпня минулого року, тобто уже під час війни. Це аукціон з приватизації Усть-Дунайського порту. Стартова ціна там була 60 млн грн, а угода була закрита за 201 млн, тобто ціна зросла у 2,5 раза. Львівський ювелірний завод було приватизовано за 185 млн грн при стартовій ціні 144 млн. Можна окремо виділити спиртзаводи, п’ять з яких було продано за цей час, – розповів Ілля Михайлов. – Хотів би також зазначити, що мова не тільки і стільки про приватизацію, скільки про можливість держави надати бізнесу майданчики для релокації з зони бойових дій. Майданчики для майбутнього розвитку та інвестицій для створень робочих місць і для підтримки економіки.

  • Приватизацію в Україні відновили у вересні минулого року, однак з незначними змінами у процедурі.

  • У січні 2023 в Україні вперше в історії успішно приватизували морський порт. Ідеться про "Усть-Дунайськ" в Одеській області, який придбали за 201 млн гривень.

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що більшість держпідприємств у 2023-му перейдуть до Фонду державного майна, після чого вони можуть бути приватизовані



 
бюджет
Фонд держмайна
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