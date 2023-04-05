Під час візиту Зеленського до Варшави може відбутись укріплення союзу України з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії, - політолог Левусь
Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі може статись оформлення дорожніх карт регіональної інтеграції України з Польщею, країнами Балтії та Скандинавії
Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Дмитро Левусь.
"Візит Зеленського до Польщі - знаковий. Це перший великий візит після поїздки до США та Західної Європи. Я думаю, що буде оформлення дорожніх карт до регіональної інтеграції. Умовний союз між країнами Балтії, Скандинавії, Польщею та Україною - про певну декларативність та дорожню карту можна говорити. Скоріше за все, йтиметься і про військово-технічне співробітництво. Нараз уже є інформація, що Польща нам постачатиме БМП Rosomak. Я думаю, це ті речі, про які йтиметься і вони також якесь оформлення отримають", - вважає він.
- Зранку 5 квітня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де заплановані переговори з польським колегою Анджеєм Дудою.
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