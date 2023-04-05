Про це повідомив керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

"Президент Зеленський уже перетнув державний кордон, він знаходиться на території Польщі", - повідомив Пшидач у середу зранку.

У канцелярії президента Польщі розповіли, що після того, як гостей офіційно привітає польський президент Анджей Дуда і його дружина, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Після цього відбудуться переговори делегацій.

За словами посадовця, якого цитує PAP, переговори стосуватимуться "усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики". За його словами, планують підіймати і історичні питання.

Своєю чергою прессекретар президента Сергій Никифоров також підтвердив візит.

"Президент України та перша леді розпочали офіційний візит до Польщі. У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів", - написав він.

Зеленський також зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками сейму та сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.

О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського. За словами Никифорова, ввечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою.

Своєю чергою у канцелярії президента Польщі запевнили, що усі служби належним чином підготовлені до організації такого візиту і він має бути безпечним.

Зазначається, що це перший візит президента Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни, який було анонсовано заздалегідь.