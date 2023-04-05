Зеленський прибув до Польщі, де зустрінеться з Дудою
Зранку 5 квітня президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де заплановані переговори з польським колегою Анджеєм Дудою
Про це повідомив керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.
"Президент Зеленський уже перетнув державний кордон, він знаходиться на території Польщі", - повідомив Пшидач у середу зранку.
У канцелярії президента Польщі розповіли, що після того, як гостей офіційно привітає польський президент Анджей Дуда і його дружина, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Після цього відбудуться переговори делегацій.
За словами посадовця, якого цитує PAP, переговори стосуватимуться "усього спектру польсько-українських відносин, починаючи з безпекової політики". За його словами, планують підіймати і історичні питання.
Своєю чергою прессекретар президента Сергій Никифоров також підтвердив візит.
"Президент України та перша леді розпочали офіційний візит до Польщі. У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів", - написав він.
Зеленський також зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками сейму та сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.
О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського. За словами Никифорова, ввечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою.
Своєю чергою у канцелярії президента Польщі запевнили, що усі служби належним чином підготовлені до організації такого візиту і він має бути безпечним.
Зазначається, що це перший візит президента Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни, який було анонсовано заздалегідь.
- 10 лютого після низки візитів у Європі, дорогою до України, Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою: лідери обговорили майбутній саміт НАТО та військову допомогу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 39.95Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе