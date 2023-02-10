Про це повідомила канцелярія президента Польщі.

Як ствердив представник канцелярії Анджея Дуди, лідери спілкувалися понад дві години:

"Президент Зеленський доповів про свою останню дипломатичну діяльність і низку зустрічей у Брюсселі та інших європейських столицях. Розмова також стосувалася запланованої подальшої дипломатичної діяльності президента та формування порядку денного напередодні найближчого саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентом Польщі та України в контексті цих заходів є тут дуже важливим".

Зокрема лідери обговорили ситуацію на фронті та безпекове становище, а також необхідність подальших спільних зусиль щодо військової підтримки України у боротьбі з російською агресією. Розмова стосувалася й теми санкцій.