Дорогою до України Зеленський зустрівся з Дудою у Польщі: говорили про майбутній саміт НАТО й військову підтримку
Після низки візитів у Європі, дорогою до України Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Анджеєм Дудою: лідери обговорили майбутній саміт НАТО та військову допомогу
Про це повідомила канцелярія президента Польщі.
Як ствердив представник канцелярії Анджея Дуди, лідери спілкувалися понад дві години:
"Президент Зеленський доповів про свою останню дипломатичну діяльність і низку зустрічей у Брюсселі та інших європейських столицях. Розмова також стосувалася запланованої подальшої дипломатичної діяльності президента та формування порядку денного напередодні найближчого саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентом Польщі та України в контексті цих заходів є тут дуже важливим".
Зокрема лідери обговорили ситуацію на фронті та безпекове становище, а також необхідність подальших спільних зусиль щодо військової підтримки України у боротьбі з російською агресією. Розмова стосувалася й теми санкцій.
- Нагадаємо, Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи".
- Окрім того, Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни
- Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з Сунаком підписав "Лондонську декларацію", у якій йдеться про військову допомогу, санкції та відбудову України.
- Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці "стільки, скільки буде потрібно" після їхньої зустрічі ввечері 8 лютого.
- 9 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в саміті ЄС.
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