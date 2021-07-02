Під Харковом планують створити музей пам'ятників комуністичної доби

Про це Укрінформу розповів заступник генерального директора комплексу Віталій Яковлєв.

"Ми хочемо створити музей монументального мистецтва під відкритим небом за зразком європейських країн. Ми не надаємо ідеологічного забарвлення цій експозиції. Йдеться про пам’ятки минулого, це історія, яку не варто забувати, це для наших дітей, щоб попередити їх, застерегти. Вважаємо, що зразки цього монументального мистецтва ми маємо зберегти", – сказав Яковлєв.

Днями до комплексу потрапив один із перших експонатів – пам’ятник Леніну з селища Нова Водолага.



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"Процес збирання цих пам’ятників – важка справа. Громади мають прийняти відповідні рішення. Крім того, це потребує матеріальних ресурсів, а ми в них обмежені. Потрібні кошти на облаштування майданчика, вдале його планування на території комплексу. Тому строків реалізації проєкту не маємо, бо це є наша власна ініціатива", – пояснив заступник директора.