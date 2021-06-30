В Україні знайшли три пам'ятники Леніну, які не знесли
В Україні знайшли ще три пам'ятники Володимиру Леніну, які мають бути знесені згідно з законом про декомунізацію
Про це LB.ua розповів активіст та засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.
Два з них стоять у Хмельницькій області: в селах Кізя та Мілівці, а третій – у селі Ковалівка Вінницької області.
"Щоразу, як ми думаємо, що демонтували всі пам'ятники Леніну, патріоти скидають ще декілька фотографій пам'ятників, які чиновники чомусь не бачать і не демонтують", – розповів Поздняков.
Раніше активісти заявляли, що у селі Пишки Хмельницької області демонтували останній в регіоні пам’ятник Володимиру Леніну.
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