В Україні знайшли три пам'ятники Леніну, які не знесли

Про це LB.ua розповів активіст та засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Два з них стоять у Хмельницькій області: в селах Кізя та Мілівці, а третій – у селі Ковалівка Вінницької області.



"Щоразу, як ми думаємо, що демонтували всі пам'ятники Леніну, патріоти скидають ще декілька фотографій пам'ятників, які чиновники чомусь не бачать і не демонтують", – розповів Поздняков.



Раніше активісти заявляли, що у селі Пишки Хмельницької області демонтували останній в регіоні пам’ятник Володимиру Леніну.