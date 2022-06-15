Під Харковом в полон до росіян потрапили двоє американських добровольців, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, йдеться про 39-річного Олександра Дрюка та 27-річного Енді Хуіна, які служили добровольцями в одному з підрозділів української армії. Вони стали першими американцями на війні, котрі опинилися в полоні у росіян.

Це сталося минулого четверга під час бою з переважаючими силами противника під Харковом, розповіли їхні товариші по службі.

"Ми були на завданні, але все пішло зовсім не так через неправильні дані. Нам сказали, що місто вільне, але з'ясувалося, що росіяни вже штурмують його", — заявив один із співрозмовників.

Підрозділ, у якому воювали американські добровольці, складався з 10 осіб. Їм довелося протистояти двом танкам, БМП та 100 піхотинцям.

Вдалося знищити два танки ,але один з них встиг вистрілити по позиції, яку займали добровольці. Після бою українські військові провели пошукову операцію на місці сутички, але не виявили нічого, що б свідчило про загибель побратимів.

Підозри про захоплення підтвердилися пізно ввечері, коли в російському Telegram-каналі з'явилося повідомлення про те, що двох американських військовослужбовців взяли в полон під Харковом.

39-річний Олександр Друке родом із Тускалуси в штаті Алабама і раніше служив в армії США в Іраку.

Енді Хуін народився в Каліфорнії, але жив у районі долини Теннессі в штаті Алабама. Раніше він служив у морській піхоті США.

Інформацію опосередковано підтвердив представник уряду США:

"Нам відомо про непідтверджені повідомлення про двох громадян США, захоплених в Україні. Ми уважно стежимо за ситуацією і контактуємо з українською владою. З міркувань конфіденційності у нас немає додаткових коментарів. Ми також ще раз наголошуємо, що громадяни США не повинні їздити в Україну через активний збройний конфлікт та полювання за громадянами США в Україні з боку співробітників російських урядових органів безпеки".

Як зазначає The Telegraph, полон американців може бути використаний Кремлем як аргумент на користь того, що Америка бере безпосередню участь у війні в Україні, і президент РФ Володимир Путін, швидше за все, вимагатиме значних поступок для їхнього звільнення.

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