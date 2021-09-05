Під Києвом водій Mercedes заснув за кермом та зіткнувся з патрульним авто поліції
У Київській області водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з поліцейським патрульним автомобілем
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
ДТП сталася між селами Нижча Дубечня та Новосілки. Водій Mercedes заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з поліцейським патрулем Daewoo Lanos. Внаслідок аварії обидва автомобілі викинуло на узбіччя в лісосмугу.
В результаті автопригоди було госпіталізовано дитину з Mercedes. У дівчинки травма ноги, з ймовірним переломом. Патрульним поліцейським - водію та пасажиру - надають медичну допомогу на місці. У одного з них підозра на закриту черепно-мозкову травму.
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