Під Києвом ЗСУ підбили російський гелікоптер КА-52
У Бучанському районі українські військові підбили ворожий гелікоптер КА-52
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.
Він заявив, що в 11:45 було виявлено два гелікоптери РФ, які увійшли в зону ураження ЗСУ.
"В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернути, їх бойова задача зірвана", - написав Павлюк.
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