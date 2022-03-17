Під Києвом ЗСУ підбили російський гелікоптер КА-52

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.



Він заявив, що в 11:45 було виявлено два гелікоптери РФ, які увійшли в зону ураження ЗСУ.



"В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернути, їх бойова задача зірвана", - написав Павлюк.



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