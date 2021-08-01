Під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах
У неділю, 1 серпня, у Одеському районі горіли складські приміщення, пожежею було охоплено 10 тис м кв
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
1 серпня до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в триповерховій складській будівлі у селі Нерубайське Одеського району.
Станом на 11:29 пожежу було локалізовано на площі 10 тис. м кв. О 12:25 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
До гасіння було залучено 84 особи та 22 одиниці техніки ДСНС.
- Нагадаємо, 31 липня сталося загоряння у одеському мікрорайоні Селище Таїрова, що є другим за розмірами багатоповерховим спальним районом міста.
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