Під Одесою спалахнула масштабна пожежа на складах

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

1 серпня до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в триповерховій складській будівлі у селі Нерубайське Одеського району.

Станом на 11:29 пожежу було локалізовано на площі 10 тис. м кв. О 12:25 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучено 84 особи та 22 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, 31 липня сталося загоряння у одеському мікрорайоні Селище Таїрова, що є другим за розмірами багатоповерховим спальним районом міста.



