В Одесі спалахнула пожежа на ринку

Горів один із закладів вуличної їжі, передає Еспресо.TV.



За даними одеської інтернетгазети Думская.net, сталося це ринку за адресою - вулиця Левітана 67/1.



Як повідомляють очевидці, вогонь виник в одному з МАФів, де розташована служба доставки їжі CAPPI.



Пожежні змогли загасити загоряння з даху.



"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але дим над мікрорайоном піднявся досить сильний", - зазначає видання.











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