В Одесі спалахнула пожежа на ринку
Близько 12:00 в суботу, 31 липня 2021 року, сталося загоряння на одеському мікрорайоні Селище Таїрова, що є другим за розмірами багатоповерховим спальним районом міста
Горів один із закладів вуличної їжі, передає Еспресо.TV.
За даними одеської інтернетгазети Думская.net, сталося це ринку за адресою - вулиця Левітана 67/1.
Як повідомляють очевидці, вогонь виник в одному з МАФів, де розташована служба доставки їжі CAPPI.
Пожежні змогли загасити загоряння з даху.
"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але дим над мікрорайоном піднявся досить сильний", - зазначає видання.
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