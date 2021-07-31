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В Одесі спалахнула пожежа на ринку

31 липня, 2021 субота
15:28
Суспільство

Близько 12:00 в суботу, 31 липня 2021 року, сталося загоряння на одеському мікрорайоні Селище Таїрова, що є другим за розмірами багатоповерховим спальним районом міста

Горів один із закладів вуличної їжі, передає Еспресо.TV.

За даними одеської інтернетгазети Думская.net, сталося це ринку за адресою - вулиця Левітана 67/1.

Як повідомляють очевидці, вогонь виник в одному з МАФів, де розташована служба доставки їжі CAPPI.

Пожежні змогли загасити загоряння з даху.

"Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але дим над мікрорайоном піднявся досить сильний", - зазначає видання.





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Одеса
пожежа
ринок
новини Одеси
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