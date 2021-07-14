Під Одесою сталася стрілянина на весіллі вихідців з Чечні

Поліція отримала інформацію про стрільбу з автоматичної зброї і відправила на місце опергрупу, повідомляє Думская.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошений план "Перехоплення". Особи встановлюються", - заявили у відомстві.

Як сказав співрозмовник “Інтерфакс-Україна”, поліцейські побачили відео в мережі і відразу був введений план перехоплення.

При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.

Екснардеп Борислав Береза написав, що учасники стрілянини вже затримані поліцією.

“Особи, які брали участь в усьому цьому балагані в Одесі, знайдені, затримані. Зброя вилучена. В даний момент ведеться робота держорганів по покаранню одних учасників подій і видворенню інших за межі України”, - написав Береза.





