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Головна Кримінал Під Одесою сталася стрілянина на весіллі вихідців з Чечні

Під Одесою сталася стрілянина на весіллі вихідців з Чечні

14 липня, 2021 середа
19:54

Під Одесою біля ТРЦ "Рів'єра" невідомий відкрив стрільбу з мисливського карабіна на базі автомата АК

Поліція отримала інформацію про стрільбу з автоматичної зброї і відправила на місце опергрупу, повідомляє Думская.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошений план "Перехоплення". Особи встановлюються", - заявили у відомстві.

Як сказав співрозмовник “Інтерфакс-Україна”,  поліцейські побачили відео в мережі і відразу був введений план перехоплення.

При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.

Екснардеп Борислав Береза написав, що учасники стрілянини вже затримані поліцією.

“Особи, які брали участь в усьому цьому балагані в Одесі, знайдені, затримані. Зброя вилучена. В даний момент ведеться робота держорганів по покаранню одних учасників подій і видворенню інших за межі України”, - написав Береза.
 


 
Одеса
стрілянина
весілля
поліція
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