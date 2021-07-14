Під Одесою сталася стрілянина на весіллі вихідців з Чечні
Під Одесою біля ТРЦ "Рів'єра" невідомий відкрив стрільбу з мисливського карабіна на базі автомата АК
Поліція отримала інформацію про стрільбу з автоматичної зброї і відправила на місце опергрупу, повідомляє Думская.
"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошений план "Перехоплення". Особи встановлюються", - заявили у відомстві.
Як сказав співрозмовник “Інтерфакс-Україна”, поліцейські побачили відео в мережі і відразу був введений план перехоплення.
При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.
Екснардеп Борислав Береза написав, що учасники стрілянини вже затримані поліцією.
“Особи, які брали участь в усьому цьому балагані в Одесі, знайдені, затримані. Зброя вилучена. В даний момент ведеться робота держорганів по покаранню одних учасників подій і видворенню інших за межі України”, - написав Береза.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе