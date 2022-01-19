Під ОПУ стягують автобуси з силовиками, - Гончаренко

Про це Гончаренко повідомив у Telegram.



"Банкова зараз виглядає ось так. Стягують силовиків автобусами та чогось чекають", - написав Гончаренко.



На оприлюднених нардепом світлинах - два мікроавтобуси Нацполіції та один автобус із затемненими вікнами.





Нагадаємо, 19 січня до Києва прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен. У нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і очільником МЗС Дмитром Кулебою.