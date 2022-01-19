Держсекретар США Блінкен прибув до України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фото прибуття Блінкена оприлюднили у Twitter кореспондент ВВС Ентоні Зурчер і кореспондентка CNN Дженніфер Ганслер.



"Держсекретар Ентоні Блінкен прибув в Україну у зв'язку з перспективою російського вторгнення", - написав кореспондент ВВС.

Secretary of State Antony Blinken arrives in Ukraine as the prospect of a Russian invasion looms. pic.twitter.com/j69LwfDNTb — Anthony Zurcher (@awzurcher) January 19, 2022

В Україні Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою.



Під час зстрічей держсекретар США обговорить із представниками української влади єдиний підхід у протидії загрозі від РФ і у примушенні Кремля до дипломатії та деескалації напруженості.



Крім того, передбачається обговорення питань стратегічного партнерства України та США у безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.



20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де обговорить із німецькими, британськими та французькими чиновниками можливу відповідь на військові дії Росії. Зокрема у Берліні запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.



"Поїздки і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль зі зниження напруженості, викликаної нарощуванням військової потужності Росії та агресії проти України", - зазначили у Держдепартаменті США.



21 січня Блінкен має зустрітись у Женеві з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.



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