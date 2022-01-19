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Держсекретар США Блінкен прибув до України

19 січня, 2022 середа
09:55
Суспільство

Вранці 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва

Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фото прибуття Блінкена оприлюднили у Twitter кореспондент ВВС Ентоні Зурчер і кореспондентка CNN Дженніфер Ганслер.

"Держсекретар Ентоні Блінкен прибув в Україну у зв'язку з перспективою російського вторгнення", - написав кореспондент ВВС.

В Україні Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС Дмитром Кулебою.

Під час зстрічей держсекретар США обговорить із представниками української влади єдиний підхід у протидії загрозі від РФ і у примушенні Кремля до дипломатії та деескалації напруженості.

Крім того, передбачається обговорення питань стратегічного партнерства України та США у безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де обговорить із німецькими, британськими та французькими чиновниками можливу відповідь на військові дії Росії. Зокрема у Берліні запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Поїздки і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль зі зниження напруженості, викликаної нарощуванням військової потужності Росії та агресії проти України", - зазначили у Держдепартаменті США.

21 січня Блінкен має зустрітись у Женеві з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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Ентоні Блінкен
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