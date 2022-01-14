Атака диверсантів на проросійські сили: чиновник США назвав сценарій та терміни провокації РФ для нового вторгнення в Україну, - CNN
Чиновник Сполучених Штатів Америки розповів, що російські оперативники навчаються вести війну в міських умовах та планують використовувати вибухівку для здійснення диверсій проти власних сил, щоб створити виправдання для вторгнення в Україну
Про це повідомляє CNN.
"Російські військові планують розпочати провокації за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може початися з середини січня до середини лютого", - сказав чиновник виданню.
Він додав, що подібний сценарій уже бачили у 2014 році під час окупації Криму.
Чиновник зазначив, що Росія працює також в інформаційні сфері та готує російську аудиторію в соцмережах до факту вторгнення в Україну. Це роблять через розповіді про погіршення стану з правами людини в Україні та акцентуванні на тому, що українські лідери посилили войовничі настрої.
"Протягом грудня російськомовний вміст у соціальних мережах, що охоплює всі три ці наративи, зріс у середньому до майже 3,5 тис. постів на день, що на 200% більше, ніж у середньому за листопад", - зазначив чиновник.
- 14 січня українська розвідка поінформувала, що російські спецслужби готують провокації, щоб звинуватити в цьому Україну.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції.
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