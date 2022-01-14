Атака диверсантів на проросійські сили: чиновник США назвав сценарій та терміни провокації РФ для нового вторгнення в Україну, - CNN

Про це повідомляє CNN.



"Російські військові планують розпочати провокації за кілька тижнів до військового вторгнення, яке може початися з середини січня до середини лютого", - сказав чиновник виданню.

Він додав, що подібний сценарій уже бачили у 2014 році під час окупації Криму.



Чиновник зазначив, що Росія працює також в інформаційні сфері та готує російську аудиторію в соцмережах до факту вторгнення в Україну. Це роблять через розповіді про погіршення стану з правами людини в Україні та акцентуванні на тому, що українські лідери посилили войовничі настрої.

Кількість подібних меседжів у соцмережах, за словами чиновника, збільшилася на 200%.

"Протягом грудня російськомовний вміст у соціальних мережах, що охоплює всі три ці наративи, зріс у середньому до майже 3,5 тис. постів на день, що на 200% більше, ніж у середньому за листопад", - зазначив чиновник.

14 січня українська розвідка поінформувала, що російські спецслужби готують провокації, щоб звинуватити в цьому Україну.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції.



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