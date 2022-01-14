Російські спецслужби готують провокації, щоб звинуватити в цьому Україну, - розвідка

Про це повідомляє ГУР Міноборони у Facebook.



За інформацією воєнної розвідки України, 13 січня у 3 окремій мотострілецькій бригаді ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова провели службову нараду, під час якої особовому складу повідомили, що очікуються "провокації" зі сторони України в районі Ковбасної (артсклади оперативної групи військ РФ).



"Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну. У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій", - йдеться в повідомленні.



Розвідка інформує, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не давали, але наголосили про готовність особового складу “за першою командою” виконувати завдання за призначенням.



При цьому відпустки та звільнення особового складу не скасовано, але командирам наказали довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом.



За даними розвідки, Росія вивела окремі підрозділи з’єднань і частин оперативного угруповання окупаційних військ на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками.



"З початку поточного тижня комісією 8 армії Південного військового округу ЗС РФ розпочату масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів", - йдеться в повідомленні.



Крім цього, комісія перевіряє запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, які завезли з РФ для формування частин (підрозділів) мобілізаційного резерву 1 і 2 армійського корпусу.



Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.



Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами.



Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.

Нагадаємо, 14 січня РФ розпочала в окупованому Криму навчання протикорабельних ракетних комплексів.

14 січня Міноборони РФ повідомило, що у Росії проведуть раптову перевірку бойової готовності військ Східного військового округу - перевірятимуть можливості перевезення військових.