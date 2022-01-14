РФ оголосила раптову перевірку бойової готовності армії
У Росії проведуть раптову перевірку бойової готовності військ Східного військового округу. Перевірятимуть можливості перевезення військових
Про це повідомляє ТАСС.
Міноборони РФ зазначає, що особливу увагу в рамках перевірки бойової готовності в Східному військовому окрузі буде приділено можливостям транспортної інфраструктури з перевезення військ у встановлені терміни.
Війська також проведуть бойові стрільби на віддалених полігонах.
- Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська з областей біля кордонів України.
- Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не буде обговорювати зі США й НАТО переміщення військ по країні та розглядати вимоги "повернути їх у казарми".
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