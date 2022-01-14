РФ оголосила раптову перевірку бойової готовності армії

"Путін тепер не відчуватиме спокійний тил": екснардеп Іллєнко припустив, що РФ втрачатиме ресурси через намагання контролювати Казахстан

Загинули тисячі, - легендарний футболіст пояснив, чому не буде дивитись ЧС-2022

"По декілька потягів на тиждень або навіть на день": Росія відправляє техніку зі Східного військового округу в західному напрямку, - розслідувачі СІТ