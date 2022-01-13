Вимоги повернути війська у казарми не розглядатимуть, - Лавров про відведення сил від кордону з Україною
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не буде обговорювати зі США й НАТО переміщення військ по країні та розглядати вимоги "повернути їх у казарми"
Про це пише РБК.
Він назвав такі вимоги Заходу неприйнятними.
"Уже звучить не тільки про те, щоб відвести військові частини від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли в казарму, Венді Шерман саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не будемо обговорювати", - заявив міністр.
- Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська з областей біля кордонів України.
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