Вимоги повернути війська у казарми не розглядатимуть, - Лавров про відведення сил від кордону з Україною

Про це пише РБК.



Він назвав такі вимоги Заходу неприйнятними.



"Уже звучить не тільки про те, щоб відвести військові частини від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли в казарму, Венді Шерман саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог і, звичайно ж, ми їх навіть не будемо обговорювати", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська з областей біля кордонів України.

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