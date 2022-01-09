"Росія приставила пістолет до голови України", - Блінкен
Важко очікувати поступу від чергового раунду американсько-російських перемовин, коли Росія приставила пістолет до голови України
З такою заявою сьогодні, 9 січня 2022 року, виступив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Еспресо.TV із посиланням на ABC News.
"Було б дуже важко досягти реального прогресу, поки триває ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України зі 100 000 військовослужбовцями біля її кордонів", - сказав Блінкен.
Він додав, що Росія може в короткі терміни подвоїти кількість військових на українському кордоні. В таких умовах, уточнив дипломат, очікувати прориву на переговорах навряд чи вдасться.
Умовами для прогресу на переговорах Блінкен назвав деескалацію та усунення занепокоєнь з обох сторін.
- Ввечері 9 січня в Женеві почнуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки".
- Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе