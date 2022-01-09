"Росія приставила пістолет до голови України", - Блінкен

З такою заявою сьогодні, 9 січня 2022 року, виступив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Еспресо.TV із посиланням на ABC News.



"Було б дуже важко досягти реального прогресу, поки триває ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України зі 100 000 військовослужбовцями біля її кордонів", - сказав Блінкен.



Він додав, що Росія може в короткі терміни подвоїти кількість військових на українському кордоні. В таких умовах, уточнив дипломат, очікувати прориву на переговорах навряд чи вдасться.



Умовами для прогресу на переговорах Блінкен назвав деескалацію та усунення занепокоєнь з обох сторін.

Ввечері 9 січня в Женеві почнуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки".

Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.