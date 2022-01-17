Держсекретар США Блінкен та очільник МЗС Польщі Рау обговорили нарощування військ РФ в Україні та переговори з Москвою

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.



"Держсекретар знову підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів Америки суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям неспровокованого нарощування військових сил Росії", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначають, що сторони обговорили продовження співпраці задля досягнення дипломатії з Москвою та стримування подальшої агресії Російської Федерації.



Крім того, під час розмови Блінкен висловив Польщі вдячність за лідерство на східному фланзі НАТО та окрему подяку Рау за роботу на посаді голови ОБСЄ.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що новий голова ОБСЄ, очільник МЗС Польщі Збігнєв Рау в першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що новий федеральний уряд хоче стабільних відносин з Росією, але не відступить від своїх принципів щодо безпеки в Європі.