Німеччина готова до діалогу з РФ щодо безпеки в Європі, але не відступить від принципів, - Бербок напередодні поїздки до Москви

Про це повідомляє ТАСС.



За словами Бербок, у Росії та Німеччини є довгий список конфліктних тем для обговорення.



"Ми готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості і кроки, які всім в Європі дадуть більше безпеки, в тому числі і Росії. Але ми не можемо і не будемо йти від основних принципів Гельсінських угод", - підкреслила вона.



До цих принципів відноситься непорушність кордонів, право на вибір альянсу та відмова від використання загроз як засобу політики.



"І ми сповнені рішучості відреагувати, якщо Росія піде шляхом ескалації", - наголосила голова німецького МЗС.



"У Києві я хочу дати зрозуміти: ми не ведемо ніяких переговорів про Україну в обхід України. І як новий федеральний уряд ми не просто продовжуємо виконувати свої зобов'язання - сьогоднішня 30-та річниця наших дипломатичних відносин - хороша можливість для оновлення", - зазначила Бербок.



Також голова МЗС Німеччини обговорить у Києві ініціативи з модернізації енергетичного сектору України, а також пропозиції щодо захисту кіберпростору.



Нагадаємо, 17 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться в Києві з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб узгодити єдину переговорну позицію стосовно РФ. 18 січня Бербок відвідає Москву, щоб обговорити з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим конфлікт на Донбасі та напругу в українсько-російських відносинах.



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