Окупанти планують обстріли й підрив шахти на Донбасі 19 січня, - Центр стратегічних комунікацій

Про це пише пресслужба Центру стратегічних комунікацій.

"На Водохреще можлива провокація в зоні ООС у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька.

"Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка.

"Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює (але 15 січня його чомусь вмикали на кілька годин)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями.

"Ця провокація знову ж таки може бути використана для створення приводу для початку ведення активних бойових дій", - йдеться в повідомленні.



