"Не варто дивуватися": Блінкен попередив, що РФ може скоїти провокацію для обґрунтування нового нападу на Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що Росія може скоїти провокацію для виправдання нового вторгнення в Україну
Про це Блінкен сказав на брифінгу, передає "РБК-Україна".
"Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію (в Україну - ред.), сподіваючися, що коли у світі зрозуміють, що це був підступ, буде вже пізно", - сказав Блінкен.
Раніше повідомлялося, що Блінкен поговорив телефоном із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, запевнивши його у "непохитній підтримці" у протистоянні агресії РФ та заявивши про солідарність країн НАТО у цьому питанні.
- Нагадаємо, 7 січня міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрілися на позачерговій сесії, узгодивши позиції перед засіданням Ради НАТО-Росія.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг після цієї зустрічі заявив, що дипломатія в діалозі з РФ може "зазнати поразки".
- 10 січня, за два дні до засідання Ради Росія-НАТО, у Брюсселі пройде засідання Комісії Україна-НАТО де обговорять питання безпеки.
- Раніше у Москві без участі України відбулася зустріч політрадників Нормандського формату.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція і Німеччина запропонували провести зустріч у Нормандському форматі впродовж кількох тижнів.
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