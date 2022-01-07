"Не варто дивуватися": Блінкен попередив, що РФ може скоїти провокацію для обґрунтування нового нападу на Україну

Про це Блінкен сказав на брифінгу, передає "РБК-Україна".



"Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію (в Україну - ред.), сподіваючися, що коли у світі зрозуміють, що це був підступ, буде вже пізно", - сказав Блінкен.



Раніше повідомлялося, що Блінкен поговорив телефоном із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, запевнивши його у "непохитній підтримці" у протистоянні агресії РФ та заявивши про солідарність країн НАТО у цьому питанні.