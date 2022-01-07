"Підтвердив непохитну підтримку України": Блінкен поговорив із Кулебою про стримування агресії РФ
У п'ятницю, 7 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою
Про це Блінкен написав у Twitter.
"Сьогодні під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою я підтвердив непохитну підтримку України з боку США. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО і партнерами для стримування подальшої російської агресії", - написав Блінкен.
"Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - написав Кулеба.
- Нагадаємо, 7 січня міністри закордонних справ країн-членів НАТО зустрілися на позачерговій сесії, узгодивши позиції перед засіданням Ради НАТО-Росія.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг після цієї зустрічі заявив, що дипломатія в діалозі з РФ може "зазнати поразки".
- 10 січня, за два дні до засідання Ради Росія-НАТО, у Брюсселі пройде засідання Комісії Україна-НАТО де обговорять питання безпеки.
- Раніше у Москві без участі України відбулася зустріч політрадників Нормандського формату.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція і Німеччина запропонували провести зустріч у Нормандському форматі впродовж кількох тижнів.
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