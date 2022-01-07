"Підтвердив непохитну підтримку України": Блінкен поговорив із Кулебою про стримування агресії РФ

Про це Блінкен написав у Twitter.



"Сьогодні під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою я підтвердив непохитну підтримку України з боку США. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО і партнерами для стримування подальшої російської агресії", - написав Блінкен.

Водночас Кулеба повідомив у Twitter, що Блінкен запевнив його у солідарності країн НАТО з Україною."Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - написав Кулеба.