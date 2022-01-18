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Блінкен зустрінеться із Зеленським у Києві 19 січня

18 січня, 2022 вiвторок
14:46
Світ Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня приїде до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським і головою МЗС України Дмитром Кулебою

Держдепартамент США підтвердив візит Блінкена до Києва, передає Associated Press.

Видання зазначає, що візит було поспішно організовано, щоб продемонструвати підтримку США після безрезультатних дипломатичних переговорів між Москвою та Заходом минулого тижня, які не змогли вирішити різкі розбіжності щодо України та інших питань безпеки.

Під час зустрічі 19 січня буде обговорено єдиний підхід у запобіганні російської загрози для України та зусиллях змусити Москву зробити вибір на користь дипломатії та деескалації.

Також держсекретар зустрінеться зі співробітниками посольства США та їх сім'ями, щоб повідомити про плани на випадок подальшої ескалації з боку РФ.

Вже 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться з німецькими, британськими та французькими колегами, щоб обговорити можливу відповідь на будь-які військові дії Росії.

"Поїздки і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль зі зниження напруженості, викликаної нарощуванням військової потужності Росії та агресії проти України", - йдеться у заяві Держдепу.

Також CNN повідомляє, що минулого тижня до України приїжджав голова ЦРУ США Вільям Бернс, щоб непублічно зустрітися із Зеленським та українською розвідкою.

Нагадаємо, вчора президент України провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли сенатори Роберт Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь та Роджер Вікер. Під час переговорів Зеленський попросив підготувати превентивний пакет санкцій проти РФ, щоб не допустити посилення агресії проти України. 

Після переговорів сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що у разі вторгнення Росії в нашу державу США нададуть Києву летальну зброю, і Москва заплатить ціну.

 

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Володимир Зеленський
США
Офіс президента України
Ентоні Блінкен
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