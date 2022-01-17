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США нададуть Україні летальну зброю у разі вторгнення РФ, - сенатор Блюменталь

17 січня, 2022 понедiлок
22:29
Світ Блюменталь

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну США нададуть нашій державі летальну зброю, і Росія заплатить ціну

Про це він сказав під час пресбрифінгу у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, Володимир Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар'єрі, недооцінивши, наскільки хоробро народ України боротиметься з ним, якщо він вторгнеться. Ми введемо дуже болючі економічні санкції, але ще важливіше те, що ми дамо народу України летальну зброю, якої вони потребують для того, щоб захищати свої життя. Буде це Javelin чи Stinger, чи стрілецька зброя, чи катери - Росія заплатить ціну, будуть наслідки", - зауважив Блюменталь.

За його словами, у такому разі Путін увійде в історію як парія.

Сенаторка Джин Шахін наголосила, що сенатори хочуть, щоб український народ знав, що США – на боці України, підтримують зусилля адміністрації забезпечити можливість українському народові самому вирішувати своє майбутнє.

"Ми також хочемо відправити меседж Володимиру Путіну, що він має зрозуміти: що ми стоїмо з Україною, і ми притягнемо його до відповідальності, якщо він загрожуватиме суверенітету України", - зазначила вона.

Сенатор Роб Портман додав, що республіканці та демократи у Вашингтоні не завжди у всьому погоджуються один з одним у Вашингтоні.

"Але захист свободи - це те, що нас об'єднує і що ми підтримуємо, тут немає політичних кордонів", - сказав Портман.

  • 14 січня українська розвідка поінформувала, що російські спецслужби готують провокації, щоб звинуватити в цьому Україну. 
  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції.
  • Чиновник Сполучених Штатів Америки розповів, що російські оперативники навчаються вести війну в міських умовах та планують використовувати вибухівку для здійснення диверсій проти власних сил, щоб створити виправдання для вторгнення в Україну.
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